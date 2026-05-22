Quasi 1 ragazzo su 2 in Italia è ludopatico I segnali da non sottovalutare
In Italia, quasi la metà dei ragazzi mostra comportamenti legati alla ludopatia. La dipendenza dal gioco d’azzardo si manifesta anche tra gli adolescenti, con segnali che spesso vengono sottovalutati. La problematica non è nuova e coinvolge una fascia di età sempre più giovane. La diffusione di questo fenomeno evidenzia la necessità di monitorare e intervenire precocemente sui comportamenti di gioco tra i giovani.
Il fenomeno della ludopatia adolescenziale non nasce oggi. Nella terza stagione di Beverly Hills 90210 andata in onda in Italia tra il 1993 e il 1994 – ci riferiamo peraltro a una serie tv che per prima ha affrontato diverse tematiche “importanti”, come sostanze stupefacenti, disturbi alimentari e Hiv – il protagonista Brandon Walsh si ritrovava in una spirale di dipendenza dalle scommesse, che peraltro non avrebbe potuto effettuare perché minorenne. Il tema della ludopatia tra i teenager ha anche affrontato un approccio scientifico, tanto che nel 2006 è stato pubblicato lo studio dal titolo Adolescent Gambling – Research and Clinical Implications, nelle cui conclusioni si legge: Sebbene l’adolescenza sia un periodo breve della vita, rappresenta una fase cruciale di cambiamento e crescita evolutiva. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Notizie e thread social correlati
Colesterolo e cuore, la terapia personalizzata e i segnali da non sottovalutareIl rapporto tra colesterolo e salute del cuore coinvolge un sistema complesso presente nel sangue, che può avere effetti positivi o negativi a...
Argomenti più discussi: Disagio giovanile: 1 ragazzo su 5 pensa di non voler vivere; Adolescenti sempre più dipendenti dalla nicotina: il primo svapo sotto i 13 anni; Periferie fragili a Firenze, quasi 4.700 minori vivono tra povertà e dispersione scolastica; Il quartiere decide il futuro, Save the Children: Nelle periferie fragili quasi una famiglia su due è in povertà relativa. E la dispersione scolastica è doppia rispetto alle altre città.
Un ragazzo di Potenza ha detenuto un record mondiale di atletica per quasi 29 anni. E quasi nessuno lo sa. Era il 26 maggio 1984. Donato Sabia aveva 21 anni, veniva da Potenza, e quel giorno a Busto Arsizio fermò il cronometro a 1'0008 sui 500 metri pian facebook
possiamo non bullizzare un ragazzo per un suggerimento di un cattivo saldo della carta reddit
Internet, 1 ragazzo su 2 chiede aiuto all'AI per problemi d'amoreMi ama? Non mi ama? Perchè non risponde ai messaggi, tutto come da manuale adolescenziale, solo che questa volta - e sarebbe questa la vera notizia - le domande, non sono più rivolte a compagni e ... rainews.it