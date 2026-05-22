In Italia, quasi la metà dei ragazzi mostra comportamenti legati alla ludopatia. La dipendenza dal gioco d’azzardo si manifesta anche tra gli adolescenti, con segnali che spesso vengono sottovalutati. La problematica non è nuova e coinvolge una fascia di età sempre più giovane. La diffusione di questo fenomeno evidenzia la necessità di monitorare e intervenire precocemente sui comportamenti di gioco tra i giovani.

Il fenomeno della ludopatia adolescenziale non nasce oggi. Nella terza stagione di Beverly Hills 90210 andata in onda in Italia tra il 1993 e il 1994 – ci riferiamo peraltro a una serie tv che per prima ha affrontato diverse tematiche “importanti”, come sostanze stupefacenti, disturbi alimentari e Hiv – il protagonista Brandon Walsh si ritrovava in una spirale di dipendenza dalle scommesse, che peraltro non avrebbe potuto effettuare perché minorenne. Il tema della ludopatia tra i teenager ha anche affrontato un approccio scientifico, tanto che nel 2006 è stato pubblicato lo studio dal titolo Adolescent Gambling – Research and Clinical Implications, nelle cui conclusioni si legge: Sebbene l’adolescenza sia un periodo breve della vita, rappresenta una fase cruciale di cambiamento e crescita evolutiva. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Quasi 1 ragazzo su 2 in Italia è ludopatico. I segnali da non sottovalutare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colesterolo e cuore, la terapia personalizzata e i segnali da non sottovalutareIl rapporto tra colesterolo e salute del cuore coinvolge un sistema complesso presente nel sangue, che può avere effetti positivi o negativi a...

Argomenti più discussi: Disagio giovanile: 1 ragazzo su 5 pensa di non voler vivere; Adolescenti sempre più dipendenti dalla nicotina: il primo svapo sotto i 13 anni; Periferie fragili a Firenze, quasi 4.700 minori vivono tra povertà e dispersione scolastica; Il quartiere decide il futuro, Save the Children: Nelle periferie fragili quasi una famiglia su due è in povertà relativa. E la dispersione scolastica è doppia rispetto alle altre città.

possiamo non bullizzare un ragazzo per un suggerimento di un cattivo saldo della carta reddit

Internet, 1 ragazzo su 2 chiede aiuto all'AI per problemi d'amoreMi ama? Non mi ama? Perchè non risponde ai messaggi, tutto come da manuale adolescenziale, solo che questa volta - e sarebbe questa la vera notizia - le domande, non sono più rivolte a compagni e ... rainews.it