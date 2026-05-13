Il rapporto tra colesterolo e salute del cuore coinvolge un sistema complesso presente nel sangue, che può avere effetti positivi o negativi a seconda dell’equilibrio tra le sue componenti. La gestione di questa sostanza non può essere ridotta a una singola causa o soluzione, poiché ogni individuo presenta caratteristiche specifiche. Recenti studi sottolineano l’importanza di una terapia personalizzata, e alcuni segnali inviati dal corpo devono essere interpretati con attenzione per prevenire eventuali rischi cardiovascolari.

Quando si parla di colesterolo, il rischio è sempre lo stesso: semplificare troppo. In realtà non si tratta di una sola sostanza, ma di un sistema complesso che circola nel sangue e che, a seconda dell’equilibrio tra le sue componenti, può proteggere oppure danneggiare il sistema cardiovascolare. In Italia, le malattie cardiovascolari restano ancora la prima causa di morte, responsabili di circa il 30% dei decessi, e il ruolo del colesterolo è centrale nella loro prevenzione. Per chiarire questi aspetti, abbiamo intervistato la dottoressa Cristina Baronio, medico di medicina generale esperta in omotossicologia e medicina dei sistemi. «Quando si misura il colesterolo totale, spiega la dottoressa Baronio, si valuta la somma complessiva del colesterolo nel sangue, trasportato dalle lipoproteine HDL, LDL e altre frazioni minori.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Colesterolo e cuore, la terapia personalizzata e i segnali da non sottovalutare

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