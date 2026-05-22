Professione Indiana Jones | chi sono cosa fanno e quanto guadagnano gli archeologi

Gli archeologi sono professionisti che studiano e cercano di recuperare reperti storici e archeologici. Il loro lavoro si svolge in siti di scavo situati in diverse parti del mondo, dove analizzano materiali come ossa, strumenti e strutture antiche. La maggior parte di loro lavora per enti pubblici, università o istituzioni di ricerca, e spesso si occupa di ricerche di campo e analisi in laboratorio. Lo stipendio di un archeologo varia in base all’esperienza e all’ente di appartenenza, con cifre che in media si aggirano tra i 18.000 e i 40.000 euro annui.

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