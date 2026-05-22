Professione Indiana Jones | chi sono cosa fanno e quanto guadagnano gli archeologi
Gli archeologi sono professionisti che studiano e cercano di recuperare reperti storici e archeologici. Il loro lavoro si svolge in siti di scavo situati in diverse parti del mondo, dove analizzano materiali come ossa, strumenti e strutture antiche. La maggior parte di loro lavora per enti pubblici, università o istituzioni di ricerca, e spesso si occupa di ricerche di campo e analisi in laboratorio. Lo stipendio di un archeologo varia in base all’esperienza e all’ente di appartenenza, con cifre che in media si aggirano tra i 18.000 e i 40.000 euro annui.
"Tutti amiamo Indiana Jones, non viviamo le sue avventure, ma il nostro lavoro ci permette di sognare". Marcella Giorgio, presidente della più importante associazione di archeologi italiani (Ana), descrive così a Dossier Today.it il suo mestiere. Che, per paradosso, è più recente di quanto ci si. 🔗 Leggi su Today.it
Chi è... Anna Rombini | Ingegnere di Ancona
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