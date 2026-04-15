Chi sono gli youtuber genovesi più seguiti e quanto guadagnano con i loro contenuti

Continua il nostro approfondimento sui creator genovesi, questa volta concentrandoci su YouTube, il sito più popolare per i video online. Sono diversi i canali di creatori locali che hanno costruito un pubblico consistente, grazie a contenuti che spaziano tra intrattenimento, musica e tutorial. Si tratta di figure che, grazie alle visualizzazioni e agli iscritti, generano entrate provenienti da pubblicità e collaborazioni con aziende.

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei genovesi più popolari sui social network. Dopo Instagram e Facebook analizziamo YouTube, la piattaforma video più utilizzata al mondo, la vera televisione dei giorni nostri. A oggi in Italia 37 milioni di utenti utilizzano YouTube, circa il 62% della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Chi sono i genovesi più seguiti su Facebook e come guadagnano con i loro contenutiÈ il social network con gli utenti che hanno l'età media più alta, ma resta il secondo più usato in Italia. Chi sono i genovesi più potenti di Instagram e quanto guadagnano con i loro contenutiÈ la terza app social più usata in Italia, quella con il pubblico generazionalmente più trasversale.