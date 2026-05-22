Presentazione libro Disabile a chi? di Simone Pavone e Demetra Emanuele nella biblioteca Panbianco di Loreto Aprutino
Sabato 9 maggio la biblioteca comunale "G. Panbianco" di Loreto Aprutino è stata scelta per il nuovo "Book launch" del libro "Disabile a chi? ". A 18 mesi dalla pubblicazione, il libro continua a essere oggetto di discussione in vari appuntamenti letterari, nelle scuole e in diversi spettacoli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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