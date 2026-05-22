L’ inchiesta sul delitto di Garlasco continua a riaccendersi con nuovi elementi investigativi che, secondo la Procura di Pavia, starebbero mettendo in discussione uno dei punti chiave della difesa. Al centro dell’attenzione c’è un alibi considerato finora centrale nella posizione dell’indagato, ma che ora viene sottoposto a nuove verifiche e letture. La ricostruzione degli inquirenti si inserisce nel quadro della nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, già al centro di approfondimenti investigativi nell’ambito della riapertura del caso. Le ultime acquisizioni, tra intercettazioni e consulenze tecniche, avrebbero rafforzato alcuni dubbi sulla solidità della versione difensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Prendo le catene?”. Il padre di Sempio intercettato, quella frase

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