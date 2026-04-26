Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno

In un laboratorio tessile di Prato sono stati trovati dieci operai impiegati in condizioni di lavoro irregolare. I lavoratori svolgevano turni di quattordici ore al giorno e ricevevano un pagamento di 60 centesimi per ogni capo prodotto. Le autorità hanno sequestrato l’attività dopo aver accertato lo sfruttamento e la mancanza di regolarità nei contratti. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità e altre irregolarità.