Operai pagati 60 centesimi a capo per quattordici ore di lavoro al giorno
In un laboratorio tessile di Prato sono stati trovati dieci operai impiegati in condizioni di lavoro irregolare. I lavoratori svolgevano turni di quattordici ore al giorno e ricevevano un pagamento di 60 centesimi per ogni capo prodotto. Le autorità hanno sequestrato l’attività dopo aver accertato lo sfruttamento e la mancanza di regolarità nei contratti. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità e altre irregolarità.
Dieci lavoratori irregolari, in condizioni di sfruttamento, sarebbero stati scoperti a Prato in un laboratorio tessile. Questo il motivo che nelle scorse ore ha portato all’arresto di un’imprenditrice di origini cinesi, titolare di un'impresa sequestrata a seguito di un intervento congiunto delle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Benin: Cotton at any Price | Deadliest Roads
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Dieci ore al giorno per 800 euro al mese: operai sfruttati, blitz in un laboratorio tessile. Arrestata la titolarePrato, 24 aprile 2026 – Dieci lavoratori irregolari e in accertate condizioni di sfruttamento.
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Argomenti più discussi: Sfruttamento lavoro, arrestata imprenditrice. Lavoratori a cottimo pagati 60 centesimi per ogni pezzo cucito; Prato, impiegava migranti irregolari facendoli lavorare 14 ore al giorno: arrestata; Lavoro nero e sfruttamento nel tessile a Prato: arrestata imprenditrice, dieci operai irregolari nascosti nel laboratorio.
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