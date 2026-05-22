Porto Empedocle | ciclista chiede 127.000 euro per una buca in strada

A Porto Empedocle, un ciclista ha presentato una richiesta di risarcimento di 127.000 euro dopo aver accusato un incidente causato da una buca sulla strada. La richiesta si basa sulla presunta presenza di una buca visibile che avrebbe provocato il sinistro. Tuttavia, i tecnici comunali hanno negato che il Comune sia responsabile dell’incidente, sostenendo che non ci sarebbero elementi che dimostrino un intervento o una mancata manutenzione da parte dell’amministrazione.

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