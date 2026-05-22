Porto Empedocle | ciclista chiede 127.000 euro per una buca in strada
A Porto Empedocle, un ciclista ha presentato una richiesta di risarcimento di 127.000 euro dopo aver accusato un incidente causato da una buca sulla strada. La richiesta si basa sulla presunta presenza di una buca visibile che avrebbe provocato il sinistro. Tuttavia, i tecnici comunali hanno negato che il Comune sia responsabile dell’incidente, sostenendo che non ci sarebbero elementi che dimostrino un intervento o una mancata manutenzione da parte dell’amministrazione.
? Punti chiave Come può una buca visibile giustificare una richiesta da 127.000 euro?. Perché i tecnici comunali negano la responsabilità del Comune nel sinistro?. Chi dovrà decidere se il ciclista ha agito con la necessaria prudenza?. Come influirà questa sentenza sulle casse pubbliche di Porto Empedocle?.? In Breve L'avvocato Carmela Cibella difenderà il Comune davanti al tribunale di Agrigento.. La prima udienza per il risarcimento è fissata per il 21 settembre 2026.. La polizia municipale ha rilevato una carreggiata con larghezza superiore a 20 metri.. L'incidente in Via dello Sport è avvenuto il 24 giugno 2024 alle ore 21:00.. Una richiesta di risarcimento da 127. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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