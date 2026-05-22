Un ricercatore ha scelto di seguire le tracce di un noto divulgatore scientifico, noto per aver portato la scienza nelle case degli italiani attraverso libri e programmi televisivi. La sua attività si concentra su temi che spaziano dalle esplorazioni spaziali agli aspetti umani, invitando il pubblico a riflettere sulle ragioni dietro ogni scoperta o domanda. La sua presenza nel mondo della divulgazione si inserisce in un percorso di studi e approfondimenti che mira a stimolare il senso critico e la curiosità tra i cittadini.

La divulgazione scientifica, grazie al lavoro, sia editoriale che televisivo, di Piero Angela, è entrata con decisione nelle case degli italiani, contribuendo alla formazione di nuove prospettive culturali, abituandoci a coltivare il dubbio e la curiosità. A interrogarci, soprattutto, come suggerisce il titolo del suo libo postumo ‘ Chiedetevi sempre perché ’ (Mondadori), che sarà presentato oggi (alle 18.30) alla Coop Ambasciatori dal curatore del volume Massimo Polidoro insieme a Matteo Cerri. Dott Polidoro, lei per decenni è stato il collaboratore più stretto di Piero Angela. Come è nata la vostra conoscenza? "Sin da giovanissimo, ero attratto dall’universo del mistero e da come fosse possibile affrontarlo in maniera razionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polidoro sulle orme di Angela: "Dallo spazio agli esseri umani ’Chiedetevi sempre perché’"

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