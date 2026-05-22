Polidoro sulle orme di Angela | Dallo spazio agli esseri umani ’Chiedetevi sempre perché’
Un ricercatore ha scelto di seguire le tracce di un noto divulgatore scientifico, noto per aver portato la scienza nelle case degli italiani attraverso libri e programmi televisivi. La sua attività si concentra su temi che spaziano dalle esplorazioni spaziali agli aspetti umani, invitando il pubblico a riflettere sulle ragioni dietro ogni scoperta o domanda. La sua presenza nel mondo della divulgazione si inserisce in un percorso di studi e approfondimenti che mira a stimolare il senso critico e la curiosità tra i cittadini.
La divulgazione scientifica, grazie al lavoro, sia editoriale che televisivo, di Piero Angela, è entrata con decisione nelle case degli italiani, contribuendo alla formazione di nuove prospettive culturali, abituandoci a coltivare il dubbio e la curiosità. A interrogarci, soprattutto, come suggerisce il titolo del suo libo postumo ‘ Chiedetevi sempre perché ’ (Mondadori), che sarà presentato oggi (alle 18.30) alla Coop Ambasciatori dal curatore del volume Massimo Polidoro insieme a Matteo Cerri. Dott Polidoro, lei per decenni è stato il collaboratore più stretto di Piero Angela. Come è nata la vostra conoscenza? "Sin da giovanissimo, ero attratto dall’universo del mistero e da come fosse possibile affrontarlo in maniera razionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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