Playoff Gorizia cade a Pizzighettone | addio al capitano Colli

Nella partita di playoff, la squadra di Gorizia ha perso contro Pizzighettone, chiudendo così la loro avventura. Nel corso dell'incontro, Pizzighettone ha mantenuto il vantaggio nel finale, gestendo bene il ritmo e le occasioni create. Durante la gara sono stati contestati alcuni interventi arbitrali che hanno influenzato la dinamica della partita e frenato la rimonta della Dinamica. La squadra ospite ha così conquistato la vittoria e avanzato nella competizione.

? Punti chiave Come ha fatto Pizzighettone a gestire il vantaggio nel finale?. Quali episodi arbitrali hanno frenato la rimonta della Dinamica?. Perché la stanchezza ha condannato Gorizia negli ultimi cinque minuti?. Chi potrà sostituire il vuoto lasciato dal capitano Colli?.? In Breve Pizzighettone vince 78-71 con Piccoli miglior marcatore da 18 punti e Ciaramella con 15.. Giacchè e Micalich segnano 13 punti ciascuno per la Dinamica Gorizia a Mazzoleni.. Il coach Gigi Tomasi attribuisce la sconfitta al calo fisico negli ultimi 5 minuti.. Colli chiude la carriera con 10 punti realizzati nella sfida del 22 maggio 2026.. La Dinamica Gorizia chiude il proprio percorso nei playoff con una sconfitta per 78-71 ottenuta a Pizzighettone nel palazzetto della Mazzoleni, dopo una sfida combattuta fino ai secondi finali del 22 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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