A giugno 2026, i pensionati italiani riceveranno un nuovo cedolino con aumenti significativi, in particolare per i grandi invalidi militari. Per questa categoria, l'incremento supera i 1.000 euro rispetto alla rata precedente. La variazione interessa un'ampia fetta di beneficiari, i cui importi pensionistici vengono aggiornati in base alle ultime disposizioni normative. Il nuovo importo si riflette direttamente sulla busta paga di giugno, con effetti immediati sui pagamenti.

Sarà un giugno più ricco per migliaia di pensionati italiani. Il cedolino del prossimo mese porterà con sé un incremento significativo per la categoria dei grandi invalidi miltari. L’aumento, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 1992025) alza l’importo mensile da giugno e include il pagamento degli arretrati maturati da gennaio. Perché arrivano gli aumenti a giugno. L’aumento non è una novità dell’ultimo minuto. La manovra finanziaria approvata il 30 dicembre 2025 aveva già stabilito la decorrenza delle nuove cifre dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, come chiarito dall’Inps nel messaggio numero 1269 del 14 aprile scorso, l’adeguamento tecnico e la liquidazione degli arretrati hanno richiesto alcuni mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cedolino pensioni di giugno 2026, aumenti di oltre 1.000 euro per gli invalidi militari

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