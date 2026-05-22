Pef e tariffe Tari in commissione approvazione con polemica Aumenti in vista

Nella riunione delle commissioni Ambiente e Bilancio, è stato approvato il Piano economico e finanziario 2026-2029 relativo al servizio di gestione dei rifiuti e alla tariffa Tari del Comune di Latina. L’atto, che dovrà ricevere l’approvazione finale nel Consiglio comunale, ha suscitato alcune polemiche tra i membri delle commissioni. Ora il documento passa alla fase conclusiva, con l’attesa di un’ultima approvazione da parte dell’assemblea cittadina.

Il Piano economico e finanziario 2026-2029 del servizio dei rifiuti, e la relativa articolazione della tariffa rifiuti (Tari) del Comune di Latina, sono stati approvati in seduta congiunta dalle commissioni Ambiente e Bilancio, e arriveranno ora in Consiglio comunale, per il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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