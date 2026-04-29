Pedopornografia online | indagato un lecchese Il blitz della Polizia e dell' Fbi

Durante un blitz condotto simultaneamente in nove città italiane, le forze dell’ordine hanno smantellato una rete di distribuzione di materiale pedopornografico online. Sono state eseguite diverse perquisizioni e sono stati identificati alcuni indagati, tra cui un residente in provincia di Lecco. L’attività è partita dall’analisi di dispositivi elettronici e dalla collaborazione tra la polizia di Stato e l’Fbi. La rete operava attraverso piattaforme digitali e servizi di messaggistica.

Dietro gli schermi di computer e dispositivi portatili, disseminati in nove città italiane, si nascondeva una rete di distribuzione di materiale pedopornografico che la polizia di Stato ha smantellato con un blitz simultaneo. E tra i destinatari delle misure adottate figura anche un residente.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online, maxi blitz della polizia: arrestato un 28enne comasco Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pedopornografia online, arrestato un 70enne a Belluno; Pedopornografia online, operazione della Polizia in tutta Italia: indagato anche un uomo nel Barese; Pedopornografia online, arrestato un 70enne bellunese; BELLUNO | PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: ARRESTATO 70ENNE BELLUNESE. Pedopornografia online, operazione della Polizia in tutta Italia: indagato anche un uomo nel BareseTre arresti e sei denunce, perquisizioni domiciliari in 9 città. Operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Cncpo, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pedopornografia online, operazione della polizia: tre arrestati, in manette un 28enne comascoTre arrestati, sei denunciati e nove perquisizioni domiciliari. E il bilancio di una operazione della polizia per il contrasto alla diffusione di ... espansionetv.it Blitz contro la pedopornografia online: coinvolta anche la provincia. Tre arresti e sei denunce x.com Pedopornografia online: un 70 enne bellunese arrestato dalla Polizia Postale (con l'aiuto dell'FBI) L'uomo aveva precedenti specifici. Le indagini hanno portato a tre arresti e sei denunce: nelle disponibilità degli indagati c'erano numerosissime immagini di mi - facebook.com facebook