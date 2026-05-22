Peaky Blinders | svelato il ruolo di Charlie Heaton nella nuova serie
È stato annunciato che l’attore, noto per il suo ruolo in una serie di successo, prenderà parte a una nuova produzione che proseguirà le vicende della famiglia Shelby. Dopo aver lavorato in un’altra popolare serie, questa sarà la sua prima collaborazione con Netflix su un progetto che si inserisce nel genere drammatico e criminale. La nuova serie intende continuare la narrazione iniziata in precedenti stagioni, con un cast rinnovato e alcune new entry. La produzione è in fase di sviluppo e non sono stati ancora diffusi dettagli sulla data di uscita.
L'attore, dopo l'esperienza in Stranger Things, collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del progetto che continuerà la storia della famiglia Shelby. Charlie Heaton farà parte del cast della serie sequel di Peaky Blinders e Netflix ha svelato il suo ruolo condividendo la prima foto del personaggio. Il progetto, nato dalla collaborazione con BBC, proseguirà la storia che aveva al centro Cillian Murphy nella parte del gangster Tommy Shelby. Il ruolo affidato a Heaton nella serie La star di Stranger Things è ritratta in una foto che mostra il look del suo personaggio. Netflix ha così svelato che Charlie Heaton interpreterà negli episodi Charles Shelby, il figlio di Tommy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Teaser | Netflix
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Peaky Blinders: Charlie Heaton è Charles Shelby nella prima foto della serie tv sequelLa nuova serie di Netflix ambientata dopo Peaky Blinders svela uno dei suoi protagonisti: la star di Stranger Things Charlie Heaton nei panni di Charles Shelby. Ecco la prima foto. comingsoon.it
Peaky Blinders, svelata la prima immagine di Charlie Heaton nel ruolo di Charles ShelbyPeaky Blinders, svelata la prima immagine di Charlie Heaton nel ruolo di Charles Shelby . Un nuovo capitolo dell'iconica saga. tvserial.it