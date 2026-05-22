Peaky Blinders | svelato il ruolo di Charlie Heaton nella nuova serie

È stato annunciato che l’attore, noto per il suo ruolo in una serie di successo, prenderà parte a una nuova produzione che proseguirà le vicende della famiglia Shelby. Dopo aver lavorato in un’altra popolare serie, questa sarà la sua prima collaborazione con Netflix su un progetto che si inserisce nel genere drammatico e criminale. La nuova serie intende continuare la narrazione iniziata in precedenti stagioni, con un cast rinnovato e alcune new entry. La produzione è in fase di sviluppo e non sono stati ancora diffusi dettagli sulla data di uscita.

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