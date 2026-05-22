Durante un concerto in Montenegro, si sono verificati momenti di tensione mentre Ricky Martin si esibiva sul palco. L'artista portoricano stava eseguendo il suo spettacolo quando sono stati registrati alcuni episodi che hanno attirato l'attenzione del pubblico e delle persone presenti. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa sia successo, ma l'evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti. La situazione è stata gestita immediatamente dallo staff, e non ci sono notizie di feriti o incidenti gravi.

Momenti di tensione durante il concerto di Ricky Martin in Montenegro. L’artista portoricano è stato costretto a interrompere l’esibizione dopo che una persona avrebbe spruzzato gas lacrimogeno verso il palco, scatenando il panico tra il pubblico e costringendo lo staff a evacuare rapidamente l’area. Gas lacrimogeno sul pubblico: Ricky Martin lascia il palco. L’episodio è avvenuto poche ore fa durante la serata inaugurale del “Ricky Martin Live Tour” europeo che farà tappa anche in Italia il 21 giugno prossimo a San Benedetto del Tronto. A confermare l’accaduto è stata la portavoce del cantante, Róndine Alcalá, attraverso un comunicato pubblicato sui social in spagnolo e inglese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paura per Ricky Martin: cosa è successo al concerto in Montenegro

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