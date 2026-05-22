Parte oggi l’Oyster Fest Stand aperti fino alle 21

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi prende il via la quarta edizione dell’Italian Oyster Fest, che si terrà fino a domenica lungo la passeggiata Morin. Gli stand sono aperti dalle 10 del mattino fino alle 21, offrendo una varietà di ostriche e altre specialità marine. L’evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge diversi operatori del settore, pronti a servire i visitatori durante tutto il weekend. La manifestazione si svolge con il supporto delle autorità locali e si svolge all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

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Conto alla rovescia per la quarta edizione dell’ Italian Oyster Fest, in programma da oggi a domenica, sulla passeggiata Morin. Una rassegna, organizzata dalla Camera di Commercio, tramite la sua azienda speciale ’Riviere di Liguria’, che punta a diffondere la conoscenza dell’ ostrica italiana – l’Italia è il secondo mercato europeo per consumo –, ponendo l’accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera e garantendo un importante momento di confronto tra produttori, istituzioni, ristorazione e consumatori. L’inaugurazione della manifestazione è in programma oggi alle 18, al Pala Oyster, ma gli stand, oltre una quarantina, saranno aperti già a partire dalle 12 e fino alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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