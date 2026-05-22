Parte oggi l’Oyster Fest Stand aperti fino alle 21

Oggi prende il via la quarta edizione dell’Italian Oyster Fest, che si terrà fino a domenica lungo la passeggiata Morin. Gli stand sono aperti dalle 10 del mattino fino alle 21, offrendo una varietà di ostriche e altre specialità marine. L’evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge diversi operatori del settore, pronti a servire i visitatori durante tutto il weekend. La manifestazione si svolge con il supporto delle autorità locali e si svolge all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

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