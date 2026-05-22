Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, si gioca la partita tra Parma e Sassuolo. La gara si svolge in questa fase finale del campionato italiano. Le due squadre cercano di concludere la stagione con risultati positivi. Le formazioni probabili sono state rese note, e l'incontro sarà trasmesso su canali sportivi dedicati. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre puntano a chiudere una stagione ricche di soddisfazioni. Parma vs Sassuolo si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali hanno conquistato la salvezza con largo anticipo, per questo le ultime tre sconfitte consecutive si sono rivelate indolari. Adesso però c’è da chiudere al meglio la stagione, ed evitare di ritrovarsi al quint’ultimo posto, che non rispecchierebbe il campionato fatto dalla squadra di Cuesta. Anche i neroverdi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Torino e Lecce, e ora cercano una prova di orgoglio per chiudere con una vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Sassuolo, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Sassuolo - Parma | 1-1 | Highlights | Serie A 2025-26 | sassuolo parma

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