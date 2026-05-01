Domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00 è in programma la partita tra Sassuolo e Milan. La sfida si svolgerà sul campo del Sassuolo, con il Milan che cerca un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Al Milan serve un ultimo sforzo per guadagnarsi l’ingresso alla prossima edizione della Champions League e ha bisogno di un risultato positivo nella prossima trasferta sul campo del Sassuolo. I rossoneri godono di un vantaggio di 6 punti su Como e Roma ma devono riprendere a marciare in questo finale di stagione se non vogliono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Milan (domenica 03 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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