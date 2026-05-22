Papa Leone | chatbot sfruttano bisogno relazioni recuperare valore umanità

Papa Leone ha espresso preoccupazione riguardo all'uso dei chatbot, sottolineando che questi strumenti sfruttano il bisogno di relazioni umane. Durante un incontro con esperti e attivisti, ha discusso delle implicazioni di queste tecnologie, in vista della pubblicazione del nuovo testo intitolato ‘Magnifica Humanitas’, prevista per la prossima settimana. L’intervento si è concentrato sulla necessità di recuperare il valore dell’umanità in un’epoca in cui le interazioni digitali stanno crescendo rapidamente.

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