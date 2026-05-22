Papa Leone | chatbot sfruttano bisogno relazioni recuperare valore umanità
Papa Leone ha espresso preoccupazione riguardo all'uso dei chatbot, sottolineando che questi strumenti sfruttano il bisogno di relazioni umane. Durante un incontro con esperti e attivisti, ha discusso delle implicazioni di queste tecnologie, in vista della pubblicazione del nuovo testo intitolato ‘Magnifica Humanitas’, prevista per la prossima settimana. L’intervento si è concentrato sulla necessità di recuperare il valore dell’umanità in un’epoca in cui le interazioni digitali stanno crescendo rapidamente.
Papa Leone avverte: chatbot sfruttano bisogno di relazioni, recuperare il valore dell’umanità. Il Pontefice ha ricevuto esperti e attivisti che hanno partecipato a un convegno internazionale alla vigilia della pubblicazione di ‘Magnifica Humanitas’, prevista per lunedì prossimo. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone: chatbot sfruttano bisogno relazioni, recuperare valore umanità
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