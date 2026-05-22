In una recente intervista, OA Sport ha dialogato con Paolo Palchetti, una figura di rilievo nel mondo del nuoto italiano. Palchetti è conosciuto per il suo ruolo di fisico e per il metodo scientifico applicato alla preparazione degli atleti. La conversazione si è focalizzata sulla sua esperienza e sulle tecniche adottate per migliorare le performance dei campioni. La figura di Palchetti rappresenta un punto di riferimento nel settore, grazie alla combinazione di competenza tecnica e approccio umile.

Pro Recco-Brescia vale una stagione! Tempesti svela le chiavi del big match Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Paolo Palchetti, una delle figure più autorevoli e rispettate del nuoto italiano. A Florence ha costruito negli anni una realtà tecnica capace di portare atleti ai massimi livelli internazionali, restando sempre lontano dai riflettori e lasciando parlare i risultati dei suoi ragazzi. Fisico e allenatore di alto livello, Palchetti rappresenta un modello raro di doppia carriera di successo: scuola, ricerca, piscina, formazione umana e performance sportiva. Un equilibrio costruito con competenza, passione e una straordinaria capacità di mettere sempre gli atleti al centro del progetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Palchetti, il “fisico” dietro i campioni: scienza, umiltà e metodo che ha esaltato Firenze

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Paolo Palchetti, il fisico dietro i campioni: scienza, umiltà e metodo che ha esaltato Firenze

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