Ho avuto una storia con Paola Caruso mi lasciò per diversità economiche le rivelazioni di Giancarlo Danto

Durante il reality The 50 Italia, andato in onda dal 22 maggio su Prime Video, è stato mostrato un bacio tra Paola Caruso e Giancarlo Danto. In un'intervista recente, Danto ha dichiarato di aver avuto una relazione con Caruso in passato, aggiungendo che lei lo lasciò a causa di divergenze economiche. La partecipazione di Caruso al programma è stata molto commentata sui social e dai media.

Paola Caruso ha baciato Giancarlo Danto durante il reality The 50 Italia, dal 22 maggio su Prime Video. I due si sarebbero frequentati anche fuori, fino a quando la showgirl avrebbe deciso di lasciarlo. "C'era diversità di status economico tra noi, mi ha fatto sentire non all'altezza", ha raccontato lui. Lei ora è nella casa del GF Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it

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