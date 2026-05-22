Oroscopo le previsioni del weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 di Ginny

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, l'oroscopo segnala un periodo caratterizzato da momenti dedicati all’accudimento e a nuove prospettive. La Luna si trova in Vergine e si trova in armonia con Venere, che si trova in Cancro, e Marte, che si trova in Toro. Questi aspetti astrologici influenzano le energie e il modo in cui le persone affrontano le situazioni quotidiane. La posizione dei pianeti indica un fine settimana orientato alla cura e al cambiamento di punto di vista.

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L'oroscopo del weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, tra accudimento e cambi di prospettiva con la Luna in Vergine in sintonia con Venere in Cancro e Marte in Toro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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