Oroscopo weekend le previsioni di Ginny per sabato 2 e domenica 3 maggio segno per segno

Per il fine settimana, le previsioni indicano che sabato 2 maggio sarà influenzato dall'energia della Luna piena, che porta a riflessioni intense soprattutto per i segni fissi. La domenica 3 maggio, invece, Mercurio in Toro e la Luna in Sagittario introducono un clima più leggero, favorendo conversazioni più spensierate e un atteggiamento più rilassato. Questi cambiamenti influenzeranno le sensazioni e i pensieri di vari segni durante il weekend.

L'oroscopo del weekend, sabato 2 maggio sarà ancora forte l'energia della potentissima Luna piena: i segni fissi sono alle prese con pensieri esistenziali profondi, domenica 3 invece Mercurio in Toro e la Luna in Sagittario portano leggerezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oroscopo 2026: le previsioni segno per segno

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