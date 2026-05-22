Le stelle favoriscono i Pesci nel fine settimana del 23 e 24 maggio, secondo le previsioni di Paolo Fox. Per gli altri segni, le influenze astrologiche indicano momenti di attenzione o di cambiamento, senza specificare dettagli particolari. Le previsioni si concentrano sull’andamento generale delle giornate, con particolare attenzione alla posizione dei pianeti e ai loro effetti sui vari segni zodiacali. Il weekend si presenta quindi con opportunità per i Pesci, mentre per gli altri potrebbero esserci sfide o situazioni da gestire con attenzione.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 23 e 24 maggio, i nativi del Capricorno devono guardarsi dentro per voltare pagina e cercare relazioni solide. I nati sotto il segno dell’Acquario sono invitati a essere molto trasparenti nei loro affari, a riposare e a pianificare con prudenza il futuro. Infine, i Pesci godranno del favore delle stelle per fare incontri romantici, rilassarsi e prendere decisioni importanti. Ariete – Questo fine settimana ti richiede un po' di introspezione: in amore è il caso di tirare il freno a mano ed evitare passi azzardati. C'è del nervosismo nell'aria. Se hai una relazione, la parola d'ordine è cautela: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, con Venere in posizione ostile, faresti meglio a disinnescare ogni accenno di polemica anziché reagire d'impulso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del weekend 23 e 24 maggio: le stelle favoriscono i Pesci

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