Ornella Muti al Mario Talarico Museum | Creano ombrelli per re e star mondiali L' artigianato merita di essere custodito

L’attrice Ornella Muti ha visitato il Mario Talarico Museum, esprimendo il suo apprezzamento per le creazioni artigianali dell’artista. Durante l’evento, ha parlato della produzione di ombrelli destinati a re e star internazionali, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni artigianali che stanno scomparendo. La sua presenza è avvenuta in occasione di un’occasione pubblica, dopo aver partecipato con il film Rosa alla sfilata sulla montées des Marches del Festival di Cannes.

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“Sono orgogliosa di essere amica di Mario Talarico, per questo oggi sono qui. Lui fa delle cose meravigliose, portando avanti delle tradizioni che stanno sparendo” afferma l’attrice Ornella Muti che, dopo aver sfilato sulla Montées des Marches del Festival di Cannes dov’è in concorso con Rosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, Ornella Muti al Mario Talarico Museum: omaggio alla storia dell'ombrello (22.05.26) Sullo stesso argomento Napoli, nasce il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”Nasce a Napoli il “Mario Talarico Museum – The Lord of the Umbrellas”, uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia dell’ombrello e alla... Ornella Muti al Mario Talarico Museum: Creano ombrelli per re e star mondiali. L'artigianato merita di essere custoditoLa nota attrice arriva nella storica bottega di via Toledo per l'inaugurazione delle sale espositive che mostra le creazioni realizzate dal 1860 a oggi per personaggi illustri come Totò, Russell Crowe ... napolitoday.it Napoli, Ornella Muti e Naike Rivelli inaugurano il Mario Talarico MuseumInaugurato in via Toledo il Mario Talarico Museum - The Lord of the Umbrellas, al civico 329 al primo piano dello storico negozio-bottega. Il progetto è stato coltivato ... ilmattino.it