Opera senza titolo autorizzativo | sequestrato il cantiere della rotatoria sulla strada provinciale 217

Un cantiere situato sulla strada provinciale 217, tra i comuni di Fossacesia e Santa Maria Imbaro, è stato oggetto di sequestro preventivo a causa dell’assenza di un titolo autorizzativo. I lavori sono stati sospesi e il cantiere sottoposto a sequestro, poiché non risultano documenti ufficiali che ne attestino la regolarità. La situazione riguarda la costruzione di una rotatoria, e l’intervento è stato avviato dalle autorità competenti per verificare la conformità delle autorizzazioni necessarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui