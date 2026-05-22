Opera senza titolo autorizzativo | sequestrato il cantiere della rotatoria sulla strada provinciale 217
Un cantiere situato sulla strada provinciale 217, tra i comuni di Fossacesia e Santa Maria Imbaro, è stato oggetto di sequestro preventivo a causa dell’assenza di un titolo autorizzativo. I lavori sono stati sospesi e il cantiere sottoposto a sequestro, poiché non risultano documenti ufficiali che ne attestino la regolarità. La situazione riguarda la costruzione di una rotatoria, e l’intervento è stato avviato dalle autorità competenti per verificare la conformità delle autorizzazioni necessarie.
Lavori sospesi e sequestro preventivo del cantiere della rotatoria sulla strada provinciale 217, al confine tra i comuni di Fossacesia e Santa Maria Imbaro. Il provvedimento è scattato a seguito di verifiche eseguite dai carabinieri forestali di Lanciano e dagli uffici tecnici dei due enti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Strada provinciale 33 chiusa a San Nazzaro: proseguono i lavori per la nuova rotatoriaProsegue il cantiere che porterà alla realizzazione della nuova rotatoria per l’aumento della sicurezza viabilistica a San Nazzaro di Sissa Trecasali.
Il cantiere della villa di Sting a Massa Lubrense è stato sequestrato per violazioni sulla sicurezzaI carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Napoli hanno denunciato l'amministratore dell'impresa e comminato sanzioni per circa 26mila euro.
MINEO, FUCILE IN CASA SENZA TITOLO: I CARABINIERI SEQUESTRANO ARMA DA CACCIA E DENUNCIANO UN 55ENNE Controlli serrati sul territorio e verifiche sulla regolare detenzione delle armi da fuoco nel Calatino. A Mineo (CT), i Carabinieri della facebook
Marigliano, prodotti alimentari senza tracciabilità in vendita senza titolo autorizzativo. Scatta il sequestroSulla bancarella priva di qualsivoglia autorizzazione amministrativa e posta su suolo pubblico, erano esposti i prodotti alimentari di maggiore consumo, soprattutto durante le imminenti festività ... ilmattino.it