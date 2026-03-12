OnePlus 15T | il flagship con batteria da 7.500 mAh e design premium

Durante una diretta livestream ufficiale, il brand ha presentato il nuovo OnePlus 15T, il suo ultimo smartphone di fascia alta. Il dispositivo è compatto e si distingue per una batteria da 7.500 mAh, oltre a un design curato e di qualità premium. La presentazione ha mostrato per la prima volta le caratteristiche principali di questo modello, atteso sul mercato a breve.

Il nuovo top di gamma compatto di OnePlus ha finalmente mostrato il suo volto. Il OnePlus 15T è apparso per la prima volta durante una diretta livestream ufficiale, occasione in cui il brand ha svelato il design definitivo e alcune delle caratteristiche tecniche più importanti. Il lancio in Cina è previsto entro la fine di marzo, mentre la distribuzione globale dovrebbe arrivare nelle settimane successive. Con questo modello, OnePlus punta chiaramente a un obiettivo preciso: portare prestazioni da flagship in uno smartphone compatto, senza sacrificare autonomia, potenza e qualità costruttiva. Uno dei dati più sorprendenti riguarda la batteria. 🔗 Leggi su Billipop.com

