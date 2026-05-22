Non solo psichiatria | la salute mentale è una responsabilità collettiva

Una tragedia avvenuta a Modena ha portato l’attenzione sulla salute mentale, evidenziando come il problema coinvolga tutta la società. La notizia ha suscitato attenzione sui servizi di assistenza e sul ruolo della comunità nel supporto alle persone in difficoltà. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’accaduto, ma si è parlato di una questione che riguarda la responsabilità collettiva nel prendersi cura della salute mentale.

La tragedia di Modena ha riacceso i riflettori su un tema cruciale e troppo spesso trascurato: la salute mentale. Senza entrare nel merito del caso specifico, questo drammatico evento offre l’occasione per ricordare che la salute psichica non è un fatto privato né una questione esclusivamente medica. È un diritto fondamentale e un bene comune relazionale, una componente essenziale della salute globale che riguarda tutti. Un approccio olistico contro i riduzionismi. La salute mentale è multi determinata. In essa convergono fattori biologici, psicologici, sociali, culturali e ambientali. Per questo richiede un approccio olistico, secondo il modello One Health, capace di superare ogni forma di riduzionismo. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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LA SANTÉ MENTALE: Une responsabilité collective au Gabon

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Temi più discussi: Non solo psichiatria, la salute mentale ha radici sociali ed è una responsabilità collettiva; Salute mentale, gli psichiatri: Sistema in crisi, non possiamo gestire la pericolosità sociale; La strage di Modena non riguarda solo i servizi di salute mentale ma interroga l'intera società; Salute mentale e giustizia, la SIPPF: Il sistema rischia di andare in crisi per lo 0,1% dei pazienti.

**MODENA, SALIM EL KOUDRI E LA RESPONSABILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO: IL TEMA CHE ORA L’ITALIA NON PUÒ PIÙ EVITARE** **Dopo il gravissimo episodio avvenuto a Modena, moltissime persone si stanno chiedendo:** Com’è possibi x.com

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