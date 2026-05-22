A 62 anni, l’attore torna a vestire i panni di un supereroe interpretando Spider-Man Noir, un personaggio ambientato negli anni ’30 e in bianco e nero. Dopo aver avuto cinque matrimoni, l’attore afferma di aver trovato finalmente la strada giusta. La nuova interpretazione sarà disponibile su Prime Video, segnando il suo ritorno nel mondo dei supereroi. La produzione si concentra su un’ambientazione storica e visivamente lontana dal classico Spider-Man a colori.

Lo fa in Spider-Noir, una serie che uscirà su Prime Video il 27 maggio e nella quale Cage interpreta Ben Reilly, un investigatore privato nella New York degli anni ’30 che è costretto da un caso complicato a tornare alla sua vecchia identità di Spider, il supereroe che si era lasciato alle spalle dopo aver subito una tragedia personale e che, come si può intuire, è una versione alternativa dell’Uomo Ragno già apparsa nei fumetti Marvel e nel film d’animazione premio Oscar Spider-Man – Un nuovo universo (2018). Per quel film, Nicolas Cage aveva già prestato la voce a Noir, ma questa è un’ulteriore reinterpretazione del personaggio in una serie live action che mescola l’azione con il classico noir hollywoodiano ed è stata girata sia in bianco e nero sia a colori (entrambe le versioni saranno disponibili contemporaneamente su Prime Video). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicolas Cage: «Cinque matrimoni sono tanti, ma stavolta credo di aver fatto centro. E ora sono Spider-Man in bianco e nero negli anni '30»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicolas Cage Married 5 Times, Meet His All Wives. Where Are They Now Their News Will Shocked you..

Sullo stesso argomento

Nicolas Cage è il nuovo Spider-Man: noir e colori nella serie? Cosa sapere Nicolas Cage interpreta Ben Reilly nella serie Spider Noir su Prime Video dal 27 maggio 2026.

Belén Rodriguez: «Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato. Con i miei figli credo di aver fatto un buon lavoro, Santiago è un nerd»Parlando con Antonella Clerici Belén ha poi spiegato che spesso c'è un profondo divario tra quello che appare in tv e la sua vera natura: «Quello che...

Nicolas Cage: Cinque matrimoni sono tanti, ma stavolta credo di aver fatto centro. E ora sono Spider-Man in bianco e nero negli anni '30A 62 anni, l'attore torna a un supereroe con Spider-Noir su Prime Video: un investigatore-Spider-Man nella New York noir degli anni '30, un 70% Bogart e un 30% Bugs Bunny ... vanityfair.it

Nicolas Cage compie 62 anni: il film mancato con Tim Burton, le spese folli, i cinque matrimoni, 10 segretiFesteggia oggi il suo compleanno Nicolas Cage, che nel 2026 sarà protagonista dell'attesa serie Spider-Noir. L'attore è nato il 7 gennaio 1964 a Long Beach, in California, figlio del professore ... corriere.it