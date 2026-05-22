Narni 22 e 23 maggio | associazioni e scuole coinvolte nell' edizione 2026 degli Stati generali dell' Ambiente

Dopo gli stati generali della cultura e del turismo il comune di Narni ha puntato sulla prima edizione degli stati generali dell'ambiente, con tante iniziative e il coinvolgimento di associazioni e scuole del territorio. Le parole dell'assessore del Comune di Narni con deleghe Scuola, Università. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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