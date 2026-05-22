Museo archeologico nazionale di Venezia Premio Templum al restauro del Cortile dell’Agrippa

Il Museo archeologico nazionale di Venezia ha ricevuto il Premio Templum per il restauro del Cortile dell’Agrippa. Il progetto di riapertura riguarda lavori di recupero e conservazione di questa area storica all’interno della struttura museale. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento dedicato al settore del restauro e della tutela del patrimonio culturale. Il cortile, che era chiuso al pubblico, ora può essere visitato nuovamente dopo le opere di intervento.

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