Museo archeologico nazionale di Venezia Premio Templum al restauro del Cortile dell’Agrippa
Il Museo archeologico nazionale di Venezia ha ricevuto il Premio Templum per il restauro del Cortile dell’Agrippa. Il progetto di riapertura riguarda lavori di recupero e conservazione di questa area storica all’interno della struttura museale. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento dedicato al settore del restauro e della tutela del patrimonio culturale. Il cortile, che era chiuso al pubblico, ora può essere visitato nuovamente dopo le opere di intervento.
(Adnkronos) – Il progetto di riapertura del Cortile dell'Agrippa presso il Museo archeologico nazionale di Venezia ha ricevuto il Premio Nazionale Templum, prestigioso riconoscimento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze nel campo dell’architettura, consegnato durante una cerimonia ufficiale al Campidoglio a Roma. Lo hanno annunciato i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, istituto autonomo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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