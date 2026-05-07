Muore in scooter tragico incidente a Monteroni

Un uomo di 61 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Monteroni d’Arbia (Siena), 7 maggio 2026 – Ancora un tragico incidente stradale. Un uomo di 61 anni è morto. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, intorno alle 18:30 in via Roma a Monteroni d’Arbia. In base alle prime informazioni sulla dinamica, si è trattato di uno scontro tra uno scooter e un’auto. L’impatto è stato molto violento e l’uomo in motorino è caduto rovinosamente a terra. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica di Siena, l'ambulanza della Misericordia di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia. Intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 2, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in scooter, tragico incidente a Monteroni Notizie correlate Leggi anche: Tragico incidente tra auto e scooter a Porlezza: muore a 19 anni Simone Argenti di Tremezzina Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente in scooter a Fiesole: muore ottantenne; Per evitare un’auto scivola con lo scooter: muore a 64 anni; Ravenna, tragico incidente: muore motociclista; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne. Muore in scooter, tragico incidente a MonteroniLo scontro con un’auto in via Roma. Sul posto soccorritori e Pegaso, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare ... lanazione.it Catania: donna di 47 anni muore in uno scontro tra auto e scooter in via ForcileTragedia a Catania in via Forcile: una donna di 47 anni è morta in un incidente tra auto e scooter. Grave il conducente del mezzo a due ruote. Indagini in corso sulla dinamica. corrieretneo.it Schianto tra un’auto e una bici, muore giovane ciclista a Castelli Calepio - facebook.com facebook Gaza, l'ONU a Israele: "Rilasciate gli attivisti della Flotilla". Intanto muore la madre di Thiago Avila x.com