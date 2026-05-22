Kyle Busch è morto a 41 anni una settimana fa aveva vinto l'ultima gara | tragedia nel motorsport

Una settimana fa, il mondo del motorsport ha perso Kyle Busch, un pilota noto per la sua carriera nella NASCAR e per aver vinto due volte la Cup Series. A 41 anni, Busch è scomparso a seguito di una malattia grave. La sua ultima vittoria risale a pochi giorni prima della sua morte, lasciando un vuoto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi seguiva da vicino le sue imprese in pista.

Kyle Busch, leggenda della NASCAR e due volte campione della Cup Series, è morto a 41 anni dopo una grave malattia. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del motorsport, che perde uno dei piloti più vincenti della sua epoca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kyle Busch dies suddenly at 41 after being hospitalized with a severe illness

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