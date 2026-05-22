Morto Kyle Busch la stella della Nascar | si era sentito male mentre era al simulatore
Una notizia improvvisa ha attirato l'attenzione degli appassionati di motorsport: a 41 anni è deceduto Kyle Busch, noto pilota della Nascar, due volte campione della Cup Series e recordman di vittorie nelle tre principali serie nazionali. La morte è avvenuta dopo che si era sentito male mentre si trovava al simulatore. La notizia ha suscitato grande sgomento tra gli addetti ai lavori e gli spettatori che seguivano con interesse la carriera del pilota.
Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della Nascar. È morto a 41 anni Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e detentore del record di vittorie nelle tre serie nazionali. Lo hanno reso noto la famiglia Busch, la Richard Childress Racing e la Nascar con una dichiarazione congiunta. 🔗 Leggi su Today.it
BREAKING: NASCAR star Kyle Busch dead at 41
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Kyle Busch è morto a 41 anni dopo un malore improvviso in un simulatore #Nascar in Carolina del Nord. Undici giorni prima aveva chiesto assistenza medica durante una gara a Watkins Glen, riuscendo comunque a tagliare il traguardo. x.com
Il mondo della Nascar piange Kyle Busch. Il due volte campione della Cup Series è morto giovedì 22 maggio a 41 anni, dopo un malore improvviso che lo aveva colpito mentre lavorava al simulatore da corsa Chevrolet a Concord, in Carolina del Nord. facebook
Motorsport: Kyle Busch della NASCAR morto a 41 anni reddit
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