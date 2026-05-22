Morro d’Oro si tinge di brividi | arriva il festival Morro d’Horror

A Morro d’Oro sta per arrivare un festival dedicato al genere horror, chiamato Morro d’Horror. La manifestazione coinvolgerà registi e doppiatori che parteciperanno a incontri e proiezioni nel borgo. Durante l’evento si terranno spettacoli e presentazioni che metteranno insieme elementi del folklore abruzzese e film del cinema contemporaneo. La kermesse si svolgerà nel centro storico, attirando appassionati e professionisti del settore. Sono previsti anche laboratori e momenti dedicati alla scoperta di storie e tradizioni locali.

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? Punti chiave Chi sono i registi e i doppiatori che animeranno il borgo?. Come verranno uniti il folklore abruzzese e il cinema contemporaneo?. Cosa permetterà ai partecipanti di creare un cortometraggio sul posto?. Perché il genere horror può trasformare l'offerta turistica di Morro d'Oro?.? In Breve Direzione artistica affidata a Francesca Maria Grande e Simone Di Gregorio. Davide Perino e Christian Del Pinto discutono temi horror e folklore abruzzese. Old Scratch Studios realizza un cortometraggio con il contributo dei partecipanti. Mercatini tematici e aree make-up valorizzano il turismo culturale di Morro d'Oro. Sabato 23 maggio il borgo medievale di Morro d’Oro ospiterà l’evento Morro d’Horror, un festival interamente dedicato al cinema horror e alla cultura dell’immaginario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morro d’Oro si tinge di brividi: arriva il festival Morro d’Horror ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morro d’Alba celebra il Sommo Poeta: tra mostri per bambini e l'Inferno a ritmo "metal"Morro d’Alba (Ancona)- Il borgo di Morro d’Alba si prepara a celebrare per il quinto anno consecutivo il Sommo Poeta in occasione del Dantedì, la... Morro Reatino: un anno dopo, la comunità onora Gianni RoselliLa comunità di Morro Reatino si prepara a commemorare la scomparsa di Gianni Roselli, avvenuta esattamente un anno fa.