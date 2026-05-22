Monza 37enne spara dal balcone per divertimento e i vicini spaventati chiamano il 112 | Venite in viale Romagna c’è una sparatoria

Un uomo di 37 anni ha sparato con una pistola dal balcone di casa sua, nel quartiere di Monza, nel tardo pomeriggio di ieri. I vicini, spaventati dal rumore e dai colpi, hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine segnalando una sparatoria in atto. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno trovato l’uomo ancora sul balcone mentre impugnava l’arma. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, che si è concluso con il suo fermo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Monza, 22 maggio 2026 – Sparava con la sua pistola dal balcone di casa. di nascosto, spaventando i vicini. Nella serata di mercoledì, gli agenti della Questura di polizia di Monza in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un appartamento della zona, ponendo fine a una situazione di allarme e preoccupazione tra i residenti del quartiere. Le chiamate al 112 . Nei giorni precedenti, infatti, erano giunte al 112 numerose segnalazioni da parte dei cittadini, allarmati dal ripetersi di forti esplosioni di colpi di arma da fuoco, soprattutto nelle ore serali, e dal successivo ritrovamento di bossoli nel cortile condominiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, 37enne spara dal balcone per divertimento e i vicini spaventati chiamano il 112: “Venite in viale Romagna, c’è una sparatoria...” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Monza, auto si ribalta in viale Romagna: conducente resta intrappolato nell’abitacolo Incendio in un’abitazione a Positano: spaventati residenti e viciniSecondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina dell’appartamento, propagandosi rapidamente e generando forte...