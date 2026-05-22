mondiali 2026 la turchia riparte dal ct montella

Per i Mondiali del 2026, la nazionale turca ha deciso di affidarsi di nuovo a Vincenzo Montella come commissario tecnico. La squadra si prepara con l’obiettivo di affrontare la competizione senza specificare i traguardi, puntando a migliorare i risultati delle edizioni precedenti. La presenza di Montella rappresenta un elemento di continuità nel progetto tecnico della nazionale, che si concentra sulla costruzione di una formazione competitiva. La fase di qualificazione si avvia con questa nuova guida tecnica.

Ai Mondiali 2026 la Turchia punta ad andare il più avanti possibile, guidata dal ct italiano Vincenzo Montella. La Turchia del calcio non vuole infatti più essere soltanto una nazionale capace di sorprendere. Vuole diventare una potenza stabile, moderna e protagonista sulla scena internazionale. Mentalità europea e nuova visione strategica. Dietro questa trasformazione ci sono oggi due figure centrali: il commissario tecnico Vincenzo Montella e il presidente della Federazione calcistica turca Ibrahim Ethem Haciosmanoglu. Da una parte l’esperienza internazionale, la disciplina tattica e la mentalità europea portata da Montella. Dall’altra una nuova visione strategica della Federazione, guidata da Ibrahim Haciosmanoglu, che punta a trasformare il calcio turco in un progetto globale, competitivo e strutturato nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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