JustMe Milano | 10 anni di successi per U&G – Ufficio Stampa Milano

L’ufficio stampa di Milano legato a Ester Uggiosi ha festeggiato dieci anni di attività con un evento esclusivo. La serata ha visto la partecipazione di giornalisti, artisti e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Durante l’evento sono state ricordate le tappe principali di questo decennio di comunicazione e collaborazione. La celebrazione ha coinvolto diverse figure del settore e si è svolta in un ambiente informale e conviviale.

JustMe: 10 anni di successi per U&G – Ufficio Stampa Milano. L’ufficio stampa milanese di Ester Uggiosi celebra un decennio di comunicazione con una serata esclusiva tra giornalisti, artisti e volti noti dello spettacolo. Un traguardo importante festeggiato con stile e grande partecipazione: i dieci anni di attività di U&G – Ufficio Stampa Milano, capitanato da Ester Uggiosi, hanno trovato la loro celebrazione in un evento esclusivo capace di mettere insieme comunicazione, spettacolo e mondanità. La cornice scelta è stata quella della prestigiosa location Just Me Milano, trasformata per l’occasione in un vivace salotto di incontro tra professionisti, artisti e volti noti del settore.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

JustMe Milano presenta il 25 febbraio Vanco e il 27 febbraio KYBBA in occasione della Milano Fashion Week 2026Vanco è un DJ e produttore musicale sudafricano, noto principalmente per i suoi stili Afro House e dance, con un sound eclettico che incorpora...

Leggi anche: I lunedì più glamour di Milano è solo al JustMe

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Al JustMe di Milano una raffica di dj famosi; Weekend Milano, cosa fare sabato 9 e domenica 10 maggio; Civil Week, Festa della Mamma e Orticola: gli eventi del weekend a Milano; JustMe Milano: il programma di maggio 2026 con dj internazionali e.

Un evento speciale con JP MILANO MARITTIMA (ex PINETA) al JustMe di MilanoJustMe di via Luigi Camoens 2, tempio dei luxury party milanesi, continua a conquistare la città con eventi esclusivi di ogni tipo e sapore. Sarà proprio il JustMe a celebrare, il 1 Dicembre, per ... affaritaliani.it

Bob Sinclar torna a Milano: il re della house al JustMe - milanoevents.it/p=117994 x.com