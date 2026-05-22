Milan vs Cagliari trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, il Milan affronta il Cagliari. La partita si svolge in un contesto in cui i sardi sono già salvi, mentre i rossoneri cercano di ottenere i punti necessari per assicurarsi la qualificazione in Champions League. Le formazioni probabili sono state annunciate, e l'incontro sarà trasmesso in diretta.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i sardi matematicamente salvi, i rossoneri, puntano a rispettare il pronostico per conquistare la qualificazione in Champions League. Milan vs Como si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza MILAN VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo tre giornate senza vittorie, i rossoneri sono tornati ad esultare in quel di Genova, riappropriandosi del terzo posto con due punti di vantaggio su Como e Juventus. Per essere certa di entrare in Champions League, la squadra di Allegri dovrà fare bottino pieno. La vittoria casalinga contro il Torino ha consegnato ai sardi la matematica salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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