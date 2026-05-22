A Milano si prospettano settimane decisive per il mercato e i progetti del club. Si parla di un possibile rinnovo contrattuale per Luka Modric, mentre torna di attualità il nome di Mateta, in vista di eventuali operazioni di mercato. Nel frattempo, si discute anche del nuovo stadio, con aggiornamenti sui lavori e sulle decisioni amministrative. Le notizie provenienti da diverse fonti indicano un’attività intensa nelle prossime settimane, con dettagli che riguardano sia i giocatori che gli aspetti strutturali della società.

Si prospettano delle settimane di fuoco in Casa Milan. Domenica sera la squadra di Allegri scenderà in campo per l'ultima volta in stagione, contro il Cagliari, con un solo obiettivo: conquistare 3 punti validi per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Da questo tassello, infatti, dipendono molti fattori, sia sportivi che dirigenziale: uno su tutti è il futuro di Luka Modric. Spazio, però, anche al mercato e alle novità su quello che sarà il nuovo stadio del Milan. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, settimane importanti: Modric verso il rinnovo? Torna di moda Mateta!

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Luka Modric vs Inter Milan | Top Performance

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