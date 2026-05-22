Meteo Roma del 22-05-2026 ore 19 | 15

Il 22 maggio 2026 alle 19:15, le previsioni meteo indicano condizioni di stabilità nel nord del paese durante la mattina. Le temperature sono previste essere miti e senza particolari variazioni, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Non sono segnalati fenomeni atmosferici rilevanti, come piogge o temporali, per questa parte della giornata. La situazione meteorologica si mantiene stabile anche in altre zone, secondo le stime ufficiali.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni concedi ancora soleggiati su tutti i settori insalata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura entrata al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali concedi pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con Ampi spazi di sereno ovunque al sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 22-05-2026 ore 19:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo domani 20 febbraio 2026 Sullo stesso argomento Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo discusso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 19-05-2026 ore 19:15meteo Napoli aggiornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori... Internazionali di Tennis di Roma. Siccome molti mi stanno chiedendo il tempo delle prossime ore per le gare di Darderi e Sinner, rispetto a quanto ho letto su alcuni articoli odierni e siti meteo, la situazione è un pò diversa da come è stata descritta. L'arrivo dell x.com Meteo: tra lunedì 25 e mercoledì 27 picco del caldo anomalo! Fino a 33-34 gradi: ecco doveAnticiclone nord-africano protagonista anche per buona parte della prossima settimana. Possibili picchi fino a 33 gradi al Nord e in Toscana. La tendenza meteo ... meteo.it Meteo: weekend al via con picchi di caldo estivo al Nord! Le previsioniCi attende un weekend, quello del 23-24 maggio, all'insegna di un clima dal sapore prettamente estivo soprattutto al Nord. Ancora venti al Sud. meteo.it