Il fine settimana del 24 maggio porta un cambiamento di stagione con un aumento delle temperature su tutta l'Italia. Il sole splenderà in modo diffuso e le temperature massime arriveranno fino a 30 gradi. Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare segnala che questa condizione di caldo persisterà anche nei quattro giorni successivi, garantendo condizioni estive su gran parte della penisola. Le previsioni indicano un deciso aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

È all'insegna del caldo il tempo previsto sull'Italia domenica 24 maggio, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Sereno su tutte le regioni del Nord durante la mattinata; dalle prime ore pomeridiane sono attesi addensamenti nuvolosi a ridosso dell'arco alpino. Al Centro e sulla Sardegna sole per tutta la giornata così come nel Mezzogiorno e in Sicilia. Qualche rovescio soltanto nelle zone interne della Basilicata e lungo l'appennino meridionale. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del Paese, stazionarie sulla Sardegna e sulla Puglia. Massime in generale aumento sull'intera Penisola, potranno sfiorare i 30 gradi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo, nel week esplode l'estate. Sole su tutta l'Italia, temperature fino a 30°

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METEO: locali rovesci in transito. Poi esplode il CALDO ESTIVO! (18-20 Maggio)

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