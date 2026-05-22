Meloni | Io furibonda per la campagna di Renzi nelle stazioni? Non è vero
Il leader di un partito ha dichiarato di essere furibonda per una campagna portata avanti da un altro partito nelle stazioni, ma ha subito smentito questa affermazione, affermando che non è vero che la campagna abbia irritato. Inoltre, ha negato che ci siano state richieste di spiegazioni da parte di Palazzo Chigi indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo a questa campagna. Queste dichiarazioni sono state rese in risposta a dichiarazioni precedenti di un altro esponente politico.
(Adnkronos) – "Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera alla 'Stampa', smentendo la "falsa notizia" che l'ha descritta 'furibonda' per la campagna realizzata da Italia Viva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Stampa e Meloni “furiosa” per le pubblicità di Renzi nelle stazioni
Manifesti di Renzi nelle stazioni: Meloni e Salvini in crisi aperta? Domande chiave Come ha fatto Renzi a scatenare lo scontro tra Meloni e Salvini? Perché la gestione degli spazi pubblicitari nelle stazioni è finita...
‘Quando c’era lei’, Meloni: non ho fermato io campagna Renzi in stazioni FSLettera premier a la Stampa: ‘Consiglio al Mit anzi non ostacolarla, è efficace: ‘lei’ c’è perchè prima c’erano lui e il Pd e italiani hanno smesso votarli’ ... askanews.it
Dietrofront: Giorgia Meloni non è furiosa per le pubblicità di Renzi nelle stazioniLa premier scrive a La Stampa: la campagna dovrebbe rimanere, io tra le persone più criticate e contestate nella storia d'Italia. La richiesta a Renzi di togliere l'immagine sui treni L'articolo Dietr ... msn.com