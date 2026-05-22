Meloni | Io furibonda per la campagna di Renzi nelle stazioni? Non è vero

Il leader di un partito ha dichiarato di essere furibonda per una campagna portata avanti da un altro partito nelle stazioni, ma ha subito smentito questa affermazione, affermando che non è vero che la campagna abbia irritato. Inoltre, ha negato che ci siano state richieste di spiegazioni da parte di Palazzo Chigi indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo a questa campagna. Queste dichiarazioni sono state rese in risposta a dichiarazioni precedenti di un altro esponente politico.

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