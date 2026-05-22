Meloni | Io furibonda per la campagna di Renzi nelle stazioni? Non è vero

Da periodicodaily.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di un partito ha dichiarato di essere furibonda per una campagna portata avanti da un altro partito nelle stazioni, ma ha subito smentito questa affermazione, affermando che non è vero che la campagna abbia irritato. Inoltre, ha negato che ci siano state richieste di spiegazioni da parte di Palazzo Chigi indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo a questa campagna. Queste dichiarazioni sono state rese in risposta a dichiarazioni precedenti di un altro esponente politico.

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(Adnkronos) – "Non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera alla 'Stampa', smentendo la "falsa notizia" che l'ha descritta 'furibonda' per la campagna realizzata da Italia Viva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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