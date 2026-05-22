Recentemente sono state esplorate nuove tecnologie per valorizzare gli scarti della mela Annurca, come bucce e semi, trasformandoli in ingredienti di alta qualità per il settore cosmetico. Attraverso processi innovativi, si riescono a estrarre polifenoli senza ricorrere a solventi chimici, mantenendo intatte le proprietà benefiche delle sostanze. Queste metodologie consentono di riutilizzare parti della mela che in passato venivano considerate rifiuti, creando nuove opportunità di produzione e riducendo gli sprechi.

? Punti chiave Come possono bucce e semi diventare ingredienti cosmetici di lusso?. Quali tecnologie permettono di estrarre polifenoli senza usare solventi chimici?. Chi sta guidando la ricerca tra Casaccia, Matera e Napoli?. Cosa accadrà alla filiera agricola se questo modello diventerà uno standard?.? In Breve Residui industriali di bucce e semi rappresentano tra il 10% e il 35% della produzione.. Ricercatrice Patrizia Casella coordina le attività presso i laboratori ENEA di Casaccia, Matera e Portici.. Tecniche di liofilizzazione e CO2 supercritica estraggono polifenoli e acidi grassi per cosmetica e nutraceutica.. Il modello Valmegrea mira alla scalabilità industriale per proteggere la tradizione agricola delle aree flegree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mela Annurca: la tecnologia trasforma gli scarti in risorse preziose

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