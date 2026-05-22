Medvedev ormai ha decodificato Sinner | Si sa già cosa farà non ci sono sorprese
Il tennista russo ha dichiarato di aver analizzato le partite di Sinner, affermando di conoscere già le strategie e le mosse del suo avversario. Secondo Medvedev, il gioco di Sinner segue schemi prevedibili e non presenta varianti inattese. Queste affermazioni arrivano a poche settimane dall’ultimo confronto tra i due, nel quale il russo ha avuto la meglio. La presa di posizione di Medvedev si inserisce nel quadro delle strategie adottate durante la stagione.
Daniil Medvedev dice di sapere cosa serve a battere Jannik Sinner, visto che in campo "non ci sono sorprese" da parte del campione altoatesino. Ma c'è un piccolo problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it
MEDVEDEV NON ACCETTA LA SCONFITTA! ACCUSE DURISSIME CONTRO SINNER DOPO LA FINALE 'NON È STATO ONESTO
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