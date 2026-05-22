Medvedev ormai ha decodificato Sinner | Si sa già cosa farà non ci sono sorprese

Il tennista russo ha dichiarato di aver analizzato le partite di Sinner, affermando di conoscere già le strategie e le mosse del suo avversario. Secondo Medvedev, il gioco di Sinner segue schemi prevedibili e non presenta varianti inattese. Queste affermazioni arrivano a poche settimane dall’ultimo confronto tra i due, nel quale il russo ha avuto la meglio. La presa di posizione di Medvedev si inserisce nel quadro delle strategie adottate durante la stagione.

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