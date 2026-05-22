Lena Rossa ha iniziato le regate preliminari con un atteggiamento determinato, dopo aver annunciato di aver creduto nella squadra fin dal 2014, quando aveva scelto di scommettere su di essa. Max Sirena, uno dei protagonisti, ha dichiarato di aver fatto la scelta giusta, esprimendo soddisfazione per il percorso finora intrapreso. La squadra ha affrontato le prime prove con sicurezza, confermando l’obiettivo di avanzare nelle fasi successive della competizione.

Luna Rossa ha incominciato con il piglio giusto la propria avventura nelle regate preliminari della America’s Cup: manca più di un anno alla competizione sportiva più antica del mondo, che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027, ma il cammino verso il grande evento è già iniziata con il fine settimana di Cagliari. L’equipaggio guidato dai timonieri Marco Gradoni e Margherita Porro ha fatto saltare il banco, conquistando due vittorie e un secondo posto nelle prime tre prove disputate nel Golfo degli Angeli. Uno degli annunciati predestinati della vela internazionale ha fatto la differenza in maniera impeccabile: gara-1 dominata in lungo e... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Sirena raggiante: “Avevamo scommesso su Cagliari nel 2014: fatta la scelta giusta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Inter, la decisione ufficiale su Thuram: ci sarà nel derby col Milan? Scelta fatta, ecco cosa succederàBoga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...

Usa, arrestato soldato coinvolto nel blitz su Maduro. Aveva scommesso su polymarket la cattura del dittatoreUn soldato delle forze speciali statunitensi coinvolto nell'operazione militare che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è stato arrestato con...