Mattarella | sfide sono globali senza cooperazione non si può avere pace
Il presidente della Repubblica ha affermato che le sfide attuali sono di natura globale e si manifestano in diversi modi in tutto il mondo. Ha sottolineato che per affrontarle è necessario un approccio multilaterale, che richiede la collaborazione tra più paesi. Ha espresso che senza cooperazione internazionale non si può raggiungere la pace. Le sue parole sono state pronunciate in occasione di un evento pubblico a Milano.
Milano, 22 mag. (askanews) – “Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull’intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze, che divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente, benessere”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un video messaggio inviato al convegno “Costruire il futuro: strategia per un’Italia sostenibile”, promosso dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che si svolge a Montecitorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Mattarella: «Senza politiche condivise le crisi globali sono illusorie»? Domande chiave Come può l'Europa gestire l'allargamento verso Ucraina e Balcani? Perché la sovranità nazionale dipende dall'azione coordinata tra...
Piaggio e Primo Maggio, Colaninno a Mattarella: “Imprese chiamate a innovare con responsabilità in epoca di sfide globali”“Oggi, dobbiamo dirlo con chiarezza, viviamo una stagione ad altissima complessità, che pone al lavoro sfide enormi.
Mattarella: sfide sono globali, senza cooperazione non si può avere paceMilano, 22 mag. (askanews) – Le grandi sfide sono oggi comuni, si manifestano, pur se in modi diversi sull’intero pianeta e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le for ... askanews.it
Piaggio e Primo Maggio, Colaninno a Mattarella: Imprese chiamate a innovare con responsabilità in epoca di sfide globaliMatteo Colaninno: Oggi, dobbiamo dirlo con chiarezza, viviamo una stagione ad altissima complessità, che pone al lavoro sfide enormi. Pandemia, la guerra, crisi energetiche, dipendenze strategiche, ... firenzepost.it