Mattarella | sfide sono globali senza cooperazione non si può avere pace

Il presidente della Repubblica ha affermato che le sfide attuali sono di natura globale e si manifestano in diversi modi in tutto il mondo. Ha sottolineato che per affrontarle è necessario un approccio multilaterale, che richiede la collaborazione tra più paesi. Ha espresso che senza cooperazione internazionale non si può raggiungere la pace. Le sue parole sono state pronunciate in occasione di un evento pubblico a Milano.

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