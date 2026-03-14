Come cambia il lavoro con l’IA Il ministro Calderone traccia la rotta dell’Italia
Il ministro Calderone ha presentato le linee guida per l’evoluzione del mercato del lavoro in Italia con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Nei mesi recenti, si è diffusa l’attenzione sul ruolo crescente di questa tecnologia e sui cambiamenti che comporta. La discussione si concentra sui prossimi passi da intraprendere per adattare le politiche e le strutture lavorative alle nuove esigenze.
Dalla centralità della persona nell’ecosistema digitale alla nascita dell’Osservatorio sull’IA, passando per formazione, sicurezza e coesione territoriale: il ministro Marina Calderone racconta a Formiche.net la strategia con cui l’esecutivo intende governare — e non subire — l’impatto dell’Intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Una visione che punta a trasformare l’IA in un moltiplicatore di opportunità, rafforzando tutele, competenze e produttività lungo una transizione che l’Italia vuole guidare con regole etiche, strumenti concreti e una linea europea condivisa Negli ultimi mesi, nel dibattito pubblico italiano è emersa una consapevolezza sempre più condivisa: l’Intelligenza artificiale non è solo un avanzamento tecnologico, ma una dinamica da orientare con cura. 🔗 Leggi su Formiche.net
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