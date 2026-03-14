Il ministro Calderone ha presentato le linee guida per l’evoluzione del mercato del lavoro in Italia con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Nei mesi recenti, si è diffusa l’attenzione sul ruolo crescente di questa tecnologia e sui cambiamenti che comporta. La discussione si concentra sui prossimi passi da intraprendere per adattare le politiche e le strutture lavorative alle nuove esigenze.

Dalla centralità della persona nell’ecosistema digitale alla nascita dell’Osservatorio sull’IA, passando per formazione, sicurezza e coesione territoriale: il ministro Marina Calderone racconta a Formiche.net la strategia con cui l’esecutivo intende governare — e non subire — l’impatto dell’Intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Una visione che punta a trasformare l’IA in un moltiplicatore di opportunità, rafforzando tutele, competenze e produttività lungo una transizione che l’Italia vuole guidare con regole etiche, strumenti concreti e una linea europea condivisa Negli ultimi mesi, nel dibattito pubblico italiano è emersa una consapevolezza sempre più condivisa: l’Intelligenza artificiale non è solo un avanzamento tecnologico, ma una dinamica da orientare con cura. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come cambia il lavoro con l’IA. Il ministro Calderone traccia la rotta dell’Italia

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