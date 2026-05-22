Manchester City-Aston Villa domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si giocherà l’incontro tra Manchester City e Aston Villa. La squadra di casa terminerà il campionato in seconda posizione in classifica e ha già vinto le due coppe nazionali in programma. Nel frattempo, Erling Haaland è vicino a ottenere un’altra Scarpa d’Oro, premio assegnato al miglior marcatore europeo della stagione. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati dagli operatori di scommesse.

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Il Manchester City ormai chiuderà al secondo posto in classifica ma si può consolare con la conquista delle due coppe nazionali, e con Erling Haaland che è prossimo a vincere un’altra Scarpa d’Oro. Attualmente il norvegese ha cinque gol di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, Igor Thiago del Brentford, ed è quasi certo di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Manchester City-Aston Villa (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
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