Dopo aver ammesso un rapporto consensuale, madre e figlio sono stati condannati per incesto. La vicenda, durata dieci anni dall’inizio della relazione, ha attirato l’attenzione dei media e portato a un procedimento legale. La coppia ha affrontato un procedimento giudiziario che si è concluso con una sentenza di condanna. Le accuse riguardano un rapporto intimo tra madre e figlio biologico, che hanno condiviso momenti di intimità fino a quando la loro storia non è stata scoperta.

A dieci anni dalla confessione del loro amore, Monica Mares e suo figlio biologico Caleb Peterson starebbero ora affrontando le conseguenze dello scandalo di incesto che ha stravolto le loro vite. Monica Mares aveva solo 16 anni quando ha dato alla luce Caleb Peterson nel New Mexico, chiamandolo Carlos, prima di perderne la custodia appena due anni dopo. Dopo che le è stato tolto, la Mares ha rivelato di non avere idea di dove fosse suo figlio né se lo avrebbe mai rivisto. Quasi 20 anni dopo, nel 2015, un messaggio su Facebook li ha improvvisamente riportati l’uno nella vita dell’altra. «Abbraccio di mamma». A quel tempo, Peterson aveva 19... 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Mamma e figlio vanno a letto insieme, condannati per incesto

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PANICO: FIGLIODIEGO SI INCASTRA SOTTO IL LETTO E PIANGE!

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